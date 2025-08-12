Kritik duruşma bugün! TerraUSD-Luna skandalında suç itirafı ihtimali
TerraUSD ve Luna kripto para birimlerinin arkasındaki isim olan Güney Koreli girişimci Do Kwon’un, ABD’de menkul kıymet ve emtia dolandırıcılığı ile kara para aklama komplosu suçlamalarına ilişkin davada suçunu kabul etmesi bekleniyor. Manhattan federal mahkemesinde Türkiye saatiyle 17.30’da yapılacak duruşma, Kwon’un suçsuzluk iddiasından vazgeçebileceğine işaret ediyor.
Güney Koreli kripto para girişimcisi Do Kwon, TerraUSD ve Luna tokenlarının 2022’de yaşadığı büyük çöküşle ilgili ABD’de açılan davada suçunu kabul etmeye hazırlanıyor.
ABD Bölge Yargıcı Paul Engelmayer başkanlığında Manhattan federal mahkemesinde bugün Türkiye saati ile 17.30’da yapılacak duruşmanın, Kwon’un önceki suçsuzluk iddiasından vazgeçebileceği anlamına geldiği değerlendiriliyor.
Singapur merkezli Terraform Labs’ın kurucu ortağı olan Kwon, menkul kıymet dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu suçlamalarıyla karşı karşıya.
ABD savcıları, Kwon’un yatırımcıları TerraUSD stablecoin ve kardeş token Luna’nın istikrarı konusunda yanıltarak piyasalarda yapay bir güven ortamı yarattığını öne sürüyor.
Ne olmuştu?
Mayıs 2022’de TerraUSD ve Luna’nın çökmesi, yaklaşık 40 milyar dolarlık piyasa değerinin silinmesine, yatırımcıların büyük kayıplar yaşamasına ve küresel kripto piyasasında sert dalgalanmalara yol açmıştı.