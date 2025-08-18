Metaplanet 775 bitcoin daha satın aldı: Bitcoin varlığını 18 bin 888’e çıkardı

Halka açık Japon şirketi Metaplanet, yaklaşık 93 milyon dolar değerinde 775 bitcoin daha satın aldığını duyurdu.

Şirketin duyurusuna göre, 18 Ağustos 2025 itibarıyla Metaplanet’in portföyünde toplam 18 bin 888 bitcoin bulunuyor. Bu varlıkların kümülatif satın alma değeri 1,94 milyar dolar, bitcoin başına ortalama maliyeti ise 102 bin 653 dolar olarak kaydedildi.