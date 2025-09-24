Powell temkinli konuştu, Bitcoin yönünü yukarı çevirdi

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları risk iştahını düşürürken, Bitcoin’de toparlanma görüldü.

Powell, faiz indirimlerine ilişkin net bir sinyal vermekten kaçınarak hem istihdam hem de enflasyon hedefleri açısından risklere dikkat çekti. Fed Başkanı, faizlerin çok agresif şekilde düşürülmesi halinde gelecekte yeniden artırma zorunluluğu doğabileceği uyarısında bulundu.

İki haftanın dip seviyesinden dönüş

Bu gelişmelerin ardından Bitcoin, erken saatlerde 111.317 dolara kadar geriledi. Daha sonra yönünü yukarı çeviren kripto para, yüzde 0,56 artışla 112.665 dolar seviyesine yükseldi.

Teknoloji hisseleri satış baskısı altında

ABD borsalarında teknoloji hisselerinin öncülük ettiği satış dalgası, kripto piyasalarında da baskı yaratmıştı. Powell’ın temkinli mesajları sonrası oynaklık artsa da, Bitcoin kritik destek seviyelerinden tepki alımıyla toparlandı.

Analistler, Bitcoin’de kısa vadede 110.000–115.000 dolar bandının izleneceğini belirtiyor.