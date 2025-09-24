Powell temkinli konuştu, Bitcoin yönünü yukarı çevirdi
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimleri konusunda temkinli mesajlarının ardından riskli varlıklarda satışlar görülse de, Bitcoin iki haftanın en düşük seviyesinden toparlandı. Sabah saatlerinde 111.317 dolara kadar gerileyen Bitcoin, yüzde 0,56 yükselişle 112.665 dolara çıktı.
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları risk iştahını düşürürken, Bitcoin’de toparlanma görüldü.
Powell, faiz indirimlerine ilişkin net bir sinyal vermekten kaçınarak hem istihdam hem de enflasyon hedefleri açısından risklere dikkat çekti. Fed Başkanı, faizlerin çok agresif şekilde düşürülmesi halinde gelecekte yeniden artırma zorunluluğu doğabileceği uyarısında bulundu.
İki haftanın dip seviyesinden dönüş
Bu gelişmelerin ardından Bitcoin, erken saatlerde 111.317 dolara kadar geriledi. Daha sonra yönünü yukarı çeviren kripto para, yüzde 0,56 artışla 112.665 dolar seviyesine yükseldi.
Teknoloji hisseleri satış baskısı altında
ABD borsalarında teknoloji hisselerinin öncülük ettiği satış dalgası, kripto piyasalarında da baskı yaratmıştı. Powell’ın temkinli mesajları sonrası oynaklık artsa da, Bitcoin kritik destek seviyelerinden tepki alımıyla toparlandı.
Analistler, Bitcoin’de kısa vadede 110.000–115.000 dolar bandının izleneceğini belirtiyor.