Robinhood 96 milyar dolarlık piyasa değerine rağmen S&P 500’e yine giremedi!

ABD merkezli yatırım platformu Robinhood Markets, bir kez daha S&P 500 endeksine dahil edilmedi.

Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 190 yükselirken, piyasa değeri 96 milyar dolara yaklaştı. Ancak bu performansa rağmen endeksin son gözden geçirmesinde Robinhood es geçildi.

S&P 500’de olmak neden önemli?

S&P 500 endeksine dahil olmak, şirketlere geniş bir pasif ve kurumsal yatırımcı havuzuna ulaşma imkânı sunuyor. Bu nedenle büyük şirketler için önemli bir prestij unsuru olarak görülüyor.

S&P 500 giriş kriterleri neler?

Endekse girebilmek için 20,5 milyar doların üzerinde piyasa değerinin yanı sıra tutarlı kârlılık gibi şartlar aranıyor. Nihai karar ise tüm kriterleri birlikte değerlendiren bağımsız bir endeks komitesi tarafından veriliyor.