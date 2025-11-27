SpaceX'ten kritik Bitcoin hamlesi

Blockchain veri sağlayıcısı Arkham Intelligence’a göre Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, 27 Kasım’da 1163 BTC’yi yeni bir cüzdana transfer etti. İşlem, Asya işlem saatlerinin erken safhasında gerçekleşti.

Üç yıl sonra ilk hareket

Veriler, fonların Coinbase Prime üzerinden saklama amaçlı taşındığını gösteriyor. Şirketin Bitcoin cüzdanı, Temmuz 2025’e kadar yaklaşık üç yıl boyunca hareketsiz kalmıştı.

Varlıkları 6 bin 95 BTC’ye geriledi

Son transferle birlikte SpaceX’in zincir üzerindeki toplam Bitcoin varlığı 6 bin 95 BTC’ye düştü. BitcoinTreasuries verilerine göre şirket, özel şirketler arasında dördüncü en büyük Bitcoin sahibi konumunda. SpaceX’in 2022’de 25 bin BTC’ye kadar çıkan varlığı, zamanla mevcut seviyelere geriledi.

Satış değil, saklama düzenlemesi

SpaceX, transferin amacına ilişkin resmi açıklama yapmadı. Ancak analistler, işlemlerin satış veya likidasyon sinyali vermediğini belirtiyor. Zira alıcı cüzdanlarda borsalara çıkış, satış ya da başka hareketler tespit edilmedi. Ekim ayında da benzer şekilde 1215 BTC’nin yeni adreslere dağıtıldığı hatırlatılıyor.

11. sırada yer alıyor

Elon Musk’ın bir diğer şirketi Tesla’nın 11 bin 509 BTC ile halka açık şirketler arasında 11. sırada yer aldığı belirtilirken, Bitcoin fiyatı son dönemde kripto piyasasındaki genel toparlanmaya paralel olarak yeniden yükseliş sergiliyor.