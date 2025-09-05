Stablecoin devi Tether'den dikkat çeken adım: 'Doğal Bitcoin' için düğmeye bastılar!

Stablecoin piyasasının en büyük oyuncusu Tether, kripto kârlarını altına yatırmak amacıyla altın madenciliğine yönelmeyi planlıyor.

Financial Times’ın haberine göre şirket, madencilikten rafinaj ve ticarete, royalty şirketlerinden yatırım gruplarına kadar geniş bir yelpazede görüşmeler yürütüyor.

“Altın doğal bitcoin”

Tether CEO’su Paolo Ardoino, altını “doğal bitcoin” olarak nitelendirdi. Ardoino, altının dijital altın olarak görülen bitcoin’in kaynağı olduğunu vurgularken, geleneksel altın sektörünün bu ilgiyi şaşkınlıkla karşıladığını, Tether’in stratejisiyle ilgili soru işaretlerinin bulunduğunu belirtti.

Tether’in güçlü bilançosu

Piyasa değeri 168 milyar dolar olan USDT tokenını yöneten Tether, 2025’in ilk yarısında 5,7 milyar dolar kâr açıkladı. Şirketin bilançosunda Zurich’teki kasasında bulunan 8,7 milyar dolarlık altın bar, stablecoin için teminat görevi görüyor.

Tether Investments, haziran ayında Toronto merkezli altın royalty şirketi Elemental Altus’un azınlık hissesini 105 milyon dolara satın aldı. Şirketin, başka royalty şirketleriyle de temas halinde olduğu ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirdiği bildiriliyor.

Altın destekli kripto projeleri

Tether ayrıca XAUt adlı fiziksel altın destekli bir kripto tokenı işletiyor. Ancak bu token, USDT kadar yaygın kullanılmıyor. Şirketin ham madde ticaret finansmanında da milyarlarca dolarlık portföyü bulunuyor.

Kripto ile altını birleştirmeye yönelik adımlar yalnızca Tether’le sınırlı değil. Nasdaq’a kayıtlı Blue Gold da gelecekteki altın üretimini dijital tokenlara dönüştürmeyi planlıyor.