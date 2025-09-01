Tether duyurdu: Bitcoin üzerinde hızlı, özel ve hafif USDT ödemeleri başlıyor

Tether, Bitcoin ekosisteminde yeni nesil varlık ihracı sunan RGB protokolü üzerinden USDT’yi hayata geçirmeyi planladığını duyurdu. Kısa süre önce 0.11.1 sürümüyle ana ağa ulaşan RGB, Bitcoin’i yalnızca bir değer saklama aracı olmanın ötesine taşımak üzere tasarlanmış bulunuyor.

Şirketin açıklamasına göre RGB; varlıkların özel (private), ölçeklenebilir ve kullanıcı kontrollü biçimde ihraç edilmesini sağlayarak stablecoin’lerin Bitcoin üzerinde yerel olarak var olmasının önünü açıyor.

Tether açısından bu hamle, USDT’nin dünyanın en güvenli ve en merkeziyetsiz ağı üzerinde doğrudan işlem görebilmesi ve milyarlarca insana hızlı, özel ve hafif ödeme olanağı sunması anlamına geliyor.

Kullanıcı deneyimi nasıl olacak?

Paylaşılan bilgilere göre kullanıcılar, Bitcoin’leriyle aynı cüzdanda USDT tutup transfer edebilecek, özel ve egemen işlemlerin avantajlarından yararlanabilecek, hatta çevrimdışı olarak bile değer gönderip alabilecek.

Böylece Bitcoin’in güvenliği ile Tether’in istikrarı bir araya gelerek stablecoin’lerin Bitcoin ekosistemine gerçekten yerel hale gelmesinde önemli bir adım atılmış olacak.

Paolo Ardoino’dan mesaj

Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Bitcoin, gerçekten yerel, hafif, özel ve ölçeklenebilir bir stablecoin’i hak ediyor. RGB ile USDT, Bitcoin üzerinde güçlü ve yeni bir yol kazanıyor ve Bitcoin’in daha özgür bir finansal geleceğin temeli olduğuna dair inancımızı pekiştiriyor” ifadelerini kullandı.

Stratejik vurgu

Duyuru, stablecoin’lerin erişimini genişletme konusunda Tether’in liderliğini ve Bitcoin’in yalnızca ilk kripto para birimi değil, küresel ve günlük para için de temel olmasını sağlama kararlılığını bir kez daha vurguluyor.