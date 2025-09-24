Tether’den dev yatırım turu: Yüzde 3 hisse karşılığında 20 milyar dolara yakın fon arıyor

Stablecoin piyasasının lideri Tether Holdings SA, dev bir finansman turu için hazırlık yapıyor. Şirket, yaklaşık yüzde 3’lük hisse satışı karşılığında 15 ila 20 milyar dolar toplamak amacıyla yatırımcılarla görüşmeler yürütüyor. Kaynaklara göre bu adım, Tether’ın değerlemesini yaklaşık 500 milyar dolar seviyesine çıkarabilir.

“Yüksek profilli yatırımcılarla görüşüyoruz”

Tether CEO’su Paolo Ardoino, fon toplama sürecinin stratejik büyüme hedefleriyle uyumlu olduğunu belirterek, “Mevcut ve yeni iş kollarında ölçeklenebilmek için yüksek profilli yatırımcılarla görüşüyoruz” dedi.

Yeni kaynaklar, stablecoin faaliyetlerinin ötesinde yapay zekâ, emtia ticareti, enerji, iletişim ve medya gibi sektörlerde büyümeyi finanse etmek için kullanılacak.

Süreci Cantor Fitzgerald yönetiyor

Görüşmeler henüz erken aşamada olsa da planlanan hisse satışı mevcut yatırımcılardan değil, yeni ihraç edilecek hisselerden oluşacak. Süreci ABD merkezli yatırım bankası Cantor Fitzgerald yönetiyor.

Piyasanın açık ara lideri

172 milyar dolarlık piyasa değerine sahip USDT token’ı ile Tether, stablecoin piyasasında açık ara lider konumda bulunuyor. En yakın rakip Circle’ın USDC’si ise 74 milyar dolar seviyesinde.

Tether, rezervlerini ABD Hazine tahvilleri gibi nakde yakın varlıklara yönlendirerek önemli kazançlar elde ediyor. Şirket yalnızca 2024 ikinci çeyreğinde 4,9 milyar dolar kâr açıkladı. Ardoino, kâr marjlarının yüzde 99 seviyesinde olduğunu ifade etti.

ABD pazarına dönüş planı

Tether ayrıca, Trump yönetiminin kripto yanlısı politikalarını fırsat bilerek yeniden ABD pazarına açılmayı planlıyor. Yeni bir ABD regülasyonuna uygun stablecoin duyuran şirket, bu operasyonların başına Beyaz Saray’ın eski kripto danışmanı Bo Hines’ı getirdi.