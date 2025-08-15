Ünlü kripto para borsası duyurdu: Altcoin sezonu kapıda olabilir!

Kripto para piyasalarında gözler yeniden altcoinlere çevrildi. Coinbase, yayımladığı aylık görünüm raporunda tam bir altcoin sezonunun yaklaşıyor olabileceğini belirtti. Raporda, özellikle Ethereum’a (ETH) yönelik kurumsal ilginin artmasıyla birlikte piyasalarda hareketlenmenin hızlandığına dikkat çekildi.

Altcoin piyasası, ETH’nin toparlanması ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) destek gören Lido DAO (LDO) gibi varlıkların katkısıyla Temmuz ayı başından bu yana yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı.

Coinbase’in değerlendirmesinde, Eylül ayında beklenen Fed faiz indiriminin perakende yatırımcı girişlerini artırabileceği öngörüsüne de yer verildi. Şirket, birçok analistin faiz indiriminin piyasalarda zirve oluşturabileceği yönündeki görüşüne katılmadığını vurguladı.

Bunun yerine, para piyasası fonlarında 7 trilyon doların üzerinde bekleyen sermayenin ve diğer yatırım araçlarındaki birikimin, Fed’in gevşeme politikasıyla birlikte orta vadede kripto piyasalarına girebileceğini belirtti.

Kripto literatüründe “altcoin sezonu”, piyasa değeri en yüksek 50 altcoinin en az yüzde 75’inin son 90 gün içinde Bitcoin’den daha iyi performans göstermesiyle tanımlanıyor. Coinbase, bu koşulların giderek yaklaştığını ve 2025’in üçüncü çeyreğine ilişkin iyimserliğini koruduğunu bildirdi.