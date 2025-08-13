Ünlü yatırımcı Mohamed A. El-Erian'a Kapalıçarşı'da kripto sürprizi! Paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

İstanbul’a gerçekleştirdiği seyahatinde Kapalıçarşı’yı ziyaret eden dünyaca ünlü yatırım uzmanı Mohamed A. El-Erian, sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu.

El-Erian, X (Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda, Kapalıçarşı’nın hemen yakınında yer alan döviz bürolarının Bitcoin ve diğer kripto paraları gösteren tabelalarının ve parite ekranlarının yer aldığı kareleri takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımında “Just outside Istanbul’s Grand Bazaar. #bitcoin #crypto #istanbul” notunu kullanan El-Erian’ın bu karelerle kripto paraların yatırımcılar arasında ne denli benimsenmeye başlandığını ortaya koymaya çalıştığı düşünülüyor.

Fotoğraflar sosyal medyada geleneksel altın ve döviz ticaretinin merkezi olarak bilinen Kapalıçarşı çevresinde, dijital varlıkların da güçlü bir şekilde yer edinmeye başladığının görsel bir kanıtı olarak yorumlandı.