Alneo ve Koalay'dan güçlü iş ortaklığı

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen Fintek girişim kurucusu Insha Ventures’ın cep POS çözümü Alneo, sigorta şirketlerinin sunduğu kasko ve trafik sigortası tekliflerini, poliçe tutarlarını ve poliçe kapsamlarını çok kısa bir süre içerisinde tarayarak karşılaştıran Koalay ile iş birliği yaptı. Yapılan iş birliğiyle Alneo’nun üye işyerleri, kasko işlemlerini koalay.com üzerinden tamamladıktan sonra belirli kademelerde 2.000 TL’ye varan hediye çeki kazanacak.

“Finansal ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmaya devam edeceğiz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, şunları söyledi: “Insha Ventures olarak tüm markalarımızla, kurumlar, KOBİ'ler ve bireylerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda cep POS çözümümüz Alneo ile sigorta sektörünün avantajlı oyuncularından biri olan Koalay ile güçlerimizi birleştirerek, kullanıcılarımızın finansal gereksinimlerini daha da kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

“Ekosistemimize yeni kolaylıklar ve fırsatlar eklemeye devam edeceğiz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Alneo Satış ve Büyüme Direktörü Zehra Aksoy da şu açıklamayı yaptı: “Alneo olarak 30 binden fazla üye işyerimizle Türkiye'nin öncü cep POS çözümlerinden biriyiz ve bu alandaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Koalay iş birliği ile daha da güçleniyoruz. Koalay.com, sigorta şirketlerinin kasko tekliflerini, poliçe detaylarını anında karşılaştırma ve sunma kabiliyeti ile öne çıkıyor. İşte bu noktada Alneo üye işyerleri, koalay.com üzerinden gerçekleştirecekleri kasko işlemlerinde hediye çekleri kazanma fırsatı yakalıyor. Alneo olarak ekosistemimize yeni kolaylıklar ve fırsatlar eklemeye devam ederek hem kullanıcılarımızın hem de iş ortaklarımızın yanında olacağız.”

“Kullanıcılarımıza değer katıyoruz”

Koalay.com Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Çetinkaya ise değerlendirmesinde, "Müşteri odaklı felsefemiz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimizin ihtiyaç duyacağı noktada ve anda, onlara sunmak amacıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla ilgili mevzuat çerçevesinde iş birlikleri yapıyoruz. Bu iş birliğimizde Koalay ve Alneo müşterileri için güzel bir kampanya çalışması yaptık. Kullanıcılarımıza değer katan bu iş birliğine imza atmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.