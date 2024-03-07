Fintekin teknoloji ayağında kadın çalışan ve lider sayısı artmalı

Finans sektöründe 24 yılı aşkın bir deneyimi olan, fintek sektörünün önde gelen kadın liderlerinden Derya Ekemen Fidan, 2020’den bu yana Octet Türkiye’nin CEO’su olarak görev yapıyor. Fintek sektöründeki kadın istihdamı ve eşitliğine dair görüşlerini açıklayan Ekemen Fidan, fintekin finans ve teknoloji yönleri olduğunu hatırlattı.

“Finans-bankacılık sektörü geleneksel olarak kadınların güçlü olduğu bir sektör. Fakat işin teknoloji kısmında, mühendislikten yazılıma ve diğer teknolojiyle alakalı iş kollarında sorun olduğunu söylememiz gerek” diyen Ekemen Fidan, şöyle konuştu: “Sektörümüzde de işin teknoloji ayağında kadın işgücünü artırmamız gerekiyor. Sektöre giren veya girmeye hazırlanan kadınlar da mühendislik eğitimi alıp kendilerini yazılım konusunda geliştirmeliler. TÜBİSAD’ın Teknoloji Sektöründe Kadın Raporu’na göre, teknoloji sektörünün dinamik, değişen, gelişen ve geleceğe yön veren yapısı sektörü cazip kılıyor. Sektörde kadın çalışanların büyük çoğunluğu teknoloji sektöründe olmaktan memnun; %85’i teknoloji sektöründe ’devam‘ diyor. Diğer taraftan teknoloji sektöründe liderlik seviyesinde yetersiz temsil edildiklerini düşünen kadınların oranı aynı rapora göre %67’dir. Kadınların bu sektörde liderlik seviyesinde temsilini artırmak ve daha çok kadını sektörde lider seviyesinde görmek için işin her paydaşı elinden geleni yapmalı.”

“Yakın gelecekte liderliğe yükselecek potansiyelde çok fazla kadın aday var”

Ekemen Fidan, fintek sektöründe yakın gelecekte üst düzey görevlerde yer alabilecek potansiyele sahip oldukça fazla kadın aday gördüğünü söyledi. Ekemen Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fintek sektörü, modern, inovatif ve dinamik bir sektör. Tüm bu özellikleriyle de kadınların atak, tutkulu, işini ciddiye alan ve hayatı çok farklı açılardan da görebilen bakış açısıyla bire bir örtüşen bir alan. Bugüne kadar özellikle işin teknoloji ayağında erkek egemen bir yapı vardı.

Ama fintek kavramı teknolojinin yanında içinde finansı da barındıran, daha dikkatli olmayı daha fazla ihtiyacı anlamayı, fayda yaratmayı ve empati sahibi olmayı gerektiriyor. EQ’ya bu noktada daha fazla ihtiyaç duyulması, kadınların finteke daha çok değer katabileceği gerçeğini ortaya koyuyor. Kadınlar dikkatli, titiz, detaycı, planlı, odaklı, disiplinli olmalarının yanı sıra yaptıkları işlerde, aldıkları sorumluluklarda IQ’ya ek olarak EQ olarak da katkı sağlayacaklarından mutlaka hak ettikleri yere geleceklerdir.”

Diğer yandan Ekemen Fidan, Octet Türkiye’nin kadın çalışanlara ve yöneticilere bakış açısının her zaman çok olumlu, pozitif ve yapıcı olduğunu söylerken, Octet Türkiye’nin mevcut kadrosunun yarısını kadınların oluşturduğunu, bu sayıyı arttırmayı planladıklarını ifade etti.