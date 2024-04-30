İş Bankası'nın 'GençBizzTech' projesine 352 başvuru

Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın (GBEV) fen liselerinde eğitim gören öğrencilerin teknoloji ve bilim odaklı girişimler geliştirmelerine imkan tanımak, yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini artırmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği GençBizzTech Projesi’nde eğitim dönemi sona erdi.

GençBizzTech’e Türkiye genelinde fen liselerinde öğrenimine devam eden 28 ilde bulunan 49 okuldan 13-18 yaş aralığındaki öğrenciler tarafından kurulan 352 takım başvuru yaptı. Projede en yoğun katılım İstanbul, Antalya ve Ankara illerinden oldu.

Finale kalan projeler 17 Mayıs'ta açıklanacak

Fen liselerindeki öğrencilere odaklanan ilk bilim ve teknoloji odaklı girişimcilik projesinde öğrencilere yapay zeka teknolojileri ile içerik oluşturma, veri analizi kodlama ve uygulama geliştirme eğitimleri ile birlikte bilim ve teknoloji temelli iş fikri geliştirme yöntemleri, finansal okuryazarlık ve girişimcilik alanlarında çevrim içi eğitimler sunuldu.

Öğrenciler geliştirdikleri iş modelleri üzerinden değerlendirmeye tabi tutulurken, finalist olarak seçilen projeler 17 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Projede öğrencilerin sadece akademik bilgiler açısından değil, elde edecekleri kazanımlarla iş dünyasında pratik deneyimler de elde etmeleri; böylelikle kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Proje sonunda başarılı görülen öğrenciler, üniversite hayatına adım atmadan iş ve teknoloji dünyası liderlerinden mentorlük desteği alabilecek, staj ve iş imkanlarıyla iş dünyasında deneyim elde edebilecek.