İşletmeler İşletme Değerlendirme Raporu'na "Findeks"ten ulaşabilecek

Konuyla ilgili işbirliği protokolü KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Veysel Sunman tarafından imzalandı. Protokol kapsamında işletmeler, KOSGEB'in raporuna "www.findeks.com"dan da ulaşabilecek. Böylece işletmeler kendi raporlarını alabilecekleri gibi diğer işletmelerin raporlarını da talep edebilecek.

İşletmeler, söz konusu siteden finansal açıdan hem kendi durumlarını hem de raporunu talep edip onay aldıkları diğer işletmelerin durumlarını görebilecek. KOSGEB, bu raporu 2019'dan bu yana e-Devlet Kapısı üzerinden sunuyordu. KOSGEB Başkanı Kurt, 2019'da uygulamaya alınan rapor uygulamasının bugüne kadar işletmeler tarafından büyük ilgiyle karşılandığını belirterek, "İşletmelerimizden rapor ile ilgili çok olumlu geri dönüşler aldık. Öyle ki işletme yetkilileriyle yapılan görüşmelerimizde bugüne kadar birçok konuda daha önce fark edemedikleri ayrıntıları rapor sayesinde fark ettiklerini ifade ettiler" dedi.

Bugün gelinen noktada raporun, kapsamı genişletilerek, KKB ile yaptıkları işbirliği neticesinde, Findeks platformu üzerinden işletmelerin hizmetine sunulduğunu dile getiren Kurt, "Bu rapor, ölçek ayrımı yapmaksızın, Türkiye'de faaliyet gösteren bütün işletmeler için oluşturulabiliyor. KKB ile yapmış olduğumuz işbirliğinin bütün işletmelerimize hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

"KOBİ'lerimiz işletmelerinin genel durumunu görebilecek"

Veysel Sunman da KKB'nin sunduğu finansal hizmet platformu Findeks ile reel sektör ve bireyler için geliştirdikleri ürün ve hizmetleri tek çatı altında topladıklarına işaret ederek, reel sektöre yönelik olarak "Findeks Kredi Notu", "Karekodlu Çek Sistemi", "Risk ve Çek Raporları", "Elektronik Teminat Mektubu" ve "Reel Sektör Karar Destek Sistemleri" gibi ürün ve hizmetlerle işletmelerin hayatını kolaylaştırdıklarını söyledi.

Katma değerli ürün ve hizmetlere her gün yenilerini eklediklerini anlatan Sunman, şunları kaydetti: "KOSGEB tarafından hazırlanan rapor kapsamında Findeks üyesi KOBİ'lerimiz, işletmelerinin genel durumunu pek çok farklı kriterle görebilecek ve sektördeki benzer firmalarla da karşılaştırma şansına sahip olacak. KOSGEB, raporun Findeks platformu altına taşınmasıyla işletmeler artık, onayını almak kaydıyla, diğer firmalardan da işletme raporlarını kendileriyle paylaşmalarını talep edebilecek. Findeks üyesi işletmeler, 'findeks.com' web sitesini ziyaret ederek 'Ticari Ürünler' başlığı altındaki 'KOSGEB İDR' sayfasından hem kendi işletmelerinin raporlarını alabilirler hem de diğer işletmelerin raporlarını KOSGEB'ten temin edilen en güncel verilerle talep edebilirler. Findeks üyesi olmayan şahıs işletmeleri ve tüzel firmalarsa Findeks'e ücretsiz üye olarak bu raporlara 'findeks.com' üzerinden erişebilir. KOSGEB ile yaptığımız bu işbirliğinin tüm işletmeler için hayırlı olmasını diliyorum."