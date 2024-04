İstanbul Fintech Week’i 3.000’i aşkın profesyonel takip etti!

Takip Et

Türkiye, özellikle finans alanındaki dijital uygulamaları uzun süredir yaygın bir şekilde kullanan bir ülke olsa da bu durum dünyanın her tarafında aynı değil. ‘Dijital dönüşüm’ kavramının bir devrim niteliğinde hayatı yeniden biçimlendirdiği bir dünyada ekonomik parametreler de artık dijital bağlamda yeni bir kimlik kazanıyor. Bankacılık, finans ve dijitalleşme ile ilişkili tüm sektörlerin temsilcilerinin bir araya geldiği ve bu yıl beşinci kez düzenlenen İstanbul Fintech Week (IFW’24), finans ekosisteminin Türkiye’deki ve dünyadaki saygın 110 ismini İstanbul’da 3.000’i aşkın uzmanla bir araya getirdi. Zirvede, dijital finansta gerekli regülasyonlardan merkez bankalarının dijital para birimi alanındaki çalışmalarının detaylarına, halen hızla öğrenen 10 yaşlarında bir çocuk seviyesinde olan ‘yapay zeka’nın kısa zaman içinde yetişkin bir insanın öğrenme kapasitesine erişecek konuma gelmesinden yetişkinlerin ‘oyun’ diye nitelendirdiği uygulamaların aslında birer ‘platform’ olduğu gerçeğine, geleneksel finans oyuncularının Web3 dünyası ile yakınsamasından dijital finans sektöründe kadın varlığının neden artırılması gerektiğine kadar birçok ilginç başlık uzmanlarca değerlendirildi.

Finansal teknolojiler alanında merkeziyetsizleşme konuşuldu

Kripto paraların geleceğine ilişkin uzman değerlendirmelerinin yer aldığı İstanbul Fintech Week’te konuşmacıların hemen hepsinin üzerinde birleştiği nokta ise ‘merkeziyetsizleşme ve tek bir kaynağa / kuruma bağlı olmaktan ziyade çoklu kaynaklarla ilerleme’ gerekliliği oldu. İki günlük etkinliğin ilgiyle izlenen konuşmacılarından bazıları ise şöyleydi: Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, ‘Decoding AI in Financial Services’ kitabının yazarı Clara Durodie, UCL Blockchain Merkezi’nden Christina Frankopan, Fintech Business Weekly’nin yayıncısı ve fintek sektöründe sosyal medyanın öncülerinden Jason Mikula, IBM Bankacılık Küresel Araştırma Direktörü Paolo Sironi, Mastercard EEMEA Genel Müdür Yardımcısı Amnah Ajmal, Oxford Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon

Profesörü Pınar Özcan, Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ve ‘Mr Metaverse’ olarak da bilinen Aragorn Meulendijks.

Dijital finansın öncüleri ödüllerini aldı

İstanbul Fintech Week kapsamında Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği (FINTR) ile KPMG Türkiye işbirliğiyle düzenlenen ‘Dijital Finansın Öncüleri’ yarışmasının kazananları da düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Ülkemizde fintech ekosistemini destekleyerek finans ve teknolojiler bağlamında bölgedeki ve dünyadaki rolünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmada, Türkiye finans sektöründe yenilikçiliği teşvik eden ve sektörün dijital dönüşümüne öncülük eden banka ve fintechler ödüllendirildi. Bu kapsamda bankalarda QNB Finansbank ‘Jüri Özel Ödülü’ne; Kuveyt Türk ‘İş Birliğine En Açık Banka Ödülü’ne; Akbank ‘Vizyoner Banka Ödülü’ne ve İş Bankası ‘Öncü Banka Ödülü’ne layık görülürken öncü fintechlerdeki sıralama da şu şekilde gerçekleşti: Garanti BBVA Kripto: Jüri Özel Ödülü; Faturalab: Finansal Kapsayıcılık Ödülü; Teamsec: Yenilikçi Fintech Ödülü; Tarfin: Yükselen Fintech Ödülü; United Payment: Küresel Fintech Ödülü ve Colendi: Öncü Fintech Ödülü.

“Bilgi Hazinesi Avı’ 2.000 Euro değerinde bitcoin kazandırdı!

Katılımcılar için düzenlenen ve iki gün boyunca etkinlik alanında gizlenen NFT’leri toplama esasına dayanan ‘Bilgi Hazinesi Avı’, en çok NFT’yi toplayan etkinlik katılımcısı İsmail Kucur’a 2.000 Euro değerinde Bitcoin ödülü kazanma şansı verdi. Kucur ödülünü, FINTR Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyiroğlu ve Utilify Kurucu Ortağı Eren Timur‘un elinden aldı.

Sponsorlar finansal teknoloji ekosistemine güç verdi!

Gate.io’nun ‘İsim Sponsoru’ olduğu IFW’24’te, BankPozitif ve Payfix ‘Black Sponsor’; Akbank, Definex, Mastercard ve Türkiye İş Bankası, ‘Premium Sponsor’; BtcTürk, Ftechlabs, Garanti BBVA, Hiperaktif Kredi, KPMG, Paycell, Sipay, Solak & Partners ve Yapı Kredi FRWRD da ‘Co-Sponsor’ olarak yer aldı. Odeabank, C-Suite kapalı oturumlarının sponsorluğunu üstlenirken; Axis VIP Travel, Bybit, D&R, Endless Fairs, Interpress, Movenpick Otel İstanbul Marmara Sea, Utilify, Venus ve Warpiris ‘Destekçi’; Aposto, BloombergHT, Btchaber, Bundle, DAO Wagmi, FintechTime, Hizmetix ve Mall Report ‘Medya Partneri’; Cointelegraph Türkiye, StartupMarket ve IMM ‘Stratejik Partner’ ve son olarak Black Swan da “YouTube Partneri” olarak etkinliğe güç kattı.

İstanbul Fintech Week önümüzdeki yıl ‘Sparkz’ adıyla düzenlenecek

Beş yıldır İstanbul Fintech Week adı altında katılımcıların bir araya geldiği etkinlik, 2025 yılı itibarıyla ‘Sparkz’ adıyla düzenlenecek. Kıvılcımlar alt temasıyla marka dönüşümü yapan etkinlik, finans dünyasını değiştiren yenilikçi fikirleri ve uygulamaları, sektörü canlı tutan, rekabetçiliği güçlendiren devrimci girişimleri daha geniş bir perspektifte ve küresel ölçekte ele almayı hedefliyor. Etkinlik Sparkz markasıyla başka ülkelerde de düzenlenecek.

Etkinlikten öne çıkan demeçler / cümleler

“Kripto paraların geleceği çok parlak.” / Russell Shen, Gate US

“Türkiye’de etkili işleyen rekabetçi bir ekosistem yaratmayı hedefliyoruz. Parasal mimariyi etkileyen her teknolojik gelişme yeni faydaları ve riskleri beraberinde getiriyor. Bu noktada merkez bankaları olarak biz para ve ödemelerin istikrarını ve güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz.” / Prof. Dr. Hatice Karahan, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı

“Dijital kimliklerin popülaritesi giderek artıyor ve beş ila on yıl içinde devrim niteliğinde gelişmeler yaşanacak… 2030 yılına gelindiğinde tamamen tokenize olmuş bir pazarın dünya GSYH’sinin yüzde 10’unu oluşturacağı öngörülüyor.” / Christina Frankopan, UCL Blockchain Merkezi

“Merkez bankalarının fai̇zleri̇ artırmaya başladığı 2022 yılından i̇ti̇baren fintech'e yatırılan dolar hacmi̇ i̇sti̇krarli bi̇r şeki̇lde ilerliyor. / Jason Mikula, Fintech Business Weekly.

“Bankalar ve bankacılık birliklerinin ortak yollar ve çerçeveler belirlemek için bir araya gelmeleri gerek. Düzenleyici kuruluşların yapabileceği çok şey var.” / Amnah Ajmal, Mastercard.

“Günümüz dünyasında teknolojinin insanlığın bilgi birikimini artırmak için değil kolaylık yaratmak adına kullanılmasını doğru bulmuyorum.” / Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı

“Merkez Bankası çalışanları konuştuğunda her bir kelime önemlidir:” / Paolo Sironi, IBM Institute for Business Value.

“Teknoloji̇ i̇ş strateji̇si̇ni̇ taki̇p etmeli̇dir, yapay zeka iş stratejisi hedeflerini sürdürmek için seçilmeli.” / Clara Durodie, Cognitive Finance Group.

“Bugünkü hızda teknolojik ilerlemelerin sonucu olarak, önümüzdeki 4-5 yıl içinde dünyada yüz yıllık değişime eşdeğer bir değişim göreceğiz.” Aragorn Meulendijks.

“Türk bankaları yıllar içerisinde servis kalitesini çok yükseltti ve bunu düşük maliyetle yapmanın yollarını bulmak zorunda kaldı.” / Tolga Ulutaş, Definex.

“Blockchain sistemi sadece etiket amaçlı kullanılmamalı… Türk bankaları 10-15 yıllık yeni teknolojilere yatırım yapması açısından fintek ve diğer ekosistemleri destekleyen önemli bir kaynak” / Cahit Erdoğan, Yapı Kredi.

“Mühendislik denkleme girdiğinde, yatırım yaparken dikkatli olmanız gerekir.” / Dr. Artunç Kocabalkan, Black Swan Finance

“Nakit kabul etmiyoruz tabelalarını artık Türkiye’de de görmeye başladık… Dijitalleşme gri ekonominin ortadan kalkması için olmazsa olmaz bir unsur. Biz 1 trilyon dolarlık bir değeri ekonomiyi dijitalleştirerek sağladık.” / Hüsnü Avşar Gürdal, Mastercard

“Merkez Bankası yalnızca bir düzenleyici kurum değil aynı zamanda bir altyapı sağlayıcı. Finans sektöründe yıkıcı yenilikçilik gelenek haline geldi. Finteklerimizin de bu akımla birlikte gelişmesini umuyoruz.” / Zeynel Abidin Avcı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.

“Ekosistemin önemi bir parçası olan düzenleyici kuruluşlar dijital dönüşümü çok desteklediler. Dijitalleşmenin maliyetinin düşürülmesi gerekiyor” / Sinan Erdem Özer, Odeabank.

“Önümüzdeki 10 sene içerisinde kredi kartları cep telefonlarında saklanacak. Telefonlarda sanal poslar olacak ve iki telefon karşı karşıya geldiğinde ödemeler tamamlanacak.” / Kerem Orbay, Garanti BBVA Payment Systems.

“Fintekin ve ödeme kuruluşlarının önü açık. Sektörde rekabet var ancak aynı zamanda birleşmeler de görüyoruz.” / Dr. Erhan Yazgan, Payfix.

“Finans şirketlerinin cinsiyet eşitliği konusundaki açıklamaları her geçen gün artıyor.” / Burçak İnel, European Banking Federation.

“Tüm risk sermayesi endüstrisi ABD Merkez Bankası FED tarafından kontrol ediliyor. / Mike Sigal, Sigal Ventures.

“Fintech çok güçlü bir rüzgar. Buna karşı durursanız sizi alıp götürür!” / Alper Özata, Hiperaktif Kredi.

“Lütfen her türden kaynağı okuyun. Kavramlara hakim olun. Umutlu olun ancak heyecan ve coşkuyla değil bilgiyle hareket edin.” / Efe Bulduk, FirstBatch (Çeşitli iniş çıkışlar yaşanan kripto para piyasasında yükseliş dönemlerine dair)

“Bugün geldiğimiz noktada 1980 ve sonrası doğumlu herhangi bir genç koltuğunun altına laptopunu sıkıştırıp dünyayı dolaşırken bir sanayi şirketinin ortaya koyduğu bir yıllık katma değeri pekala elde edebiliyor.” (WhatsApp örneğinden hareketle) / Prof. Dr. Emre Alkin, Topkapı Üniversitesi