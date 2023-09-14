Teknoloji ve finans dünyası Techfintech’te buluştu

Bilgi teknolojileri ile ekonomi alanında sayısız etkinlik, araştırma ve zirveye ev sahipliği yapan Bilişim Zirvesi; bu sene ilk kez düzenlediği TechFinTech Buluşması’nda FinTech ekosistemini finans ve teknoloji başlıklarıyla masaya yatırdı.

Türkiye’den ve dünyadan alanında uzman sektör profesyonellerinin buluştuğu etkinlik, İstanbul Fişekhane’de gerçekleşti. Finans sektörünü yüksek teknoloji ile buluşturan TechFin ekosisteminin gelişim aşamaları ve Türkiye’nin küresel bir merkez olması için önem arz eden hedefler sektör uzmanlarının gözüyle yeniden değerlendirildi.

JFORCE Bilişim Teknolojileri ana sponsorluğunda düzenlenen etkinliğin açılışını ev sahibi BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, “Dijital Finansallaşma” başlıklı ilk oturumla gerçekleştirdi. Hemen ardından ise etkinlik, ana konuşmacılardan Deloitte Kanada Araştırma Direktörü Duncan Stewart’ın, “FinTech Dokunuşuyla Teknoloji, Medya ve Telekom üzerine Deloitte Tahminleri” konulu sunumu ile devam etti. T.C. Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul “FinTech’te Para Nerede ve Nerede Değil?”, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın ise “Hazine ve Maliye Bilgi Sistemleri” başlıklı oturumları gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada Türkiye’deki Fintech sektörünün büyüme trendinde olduğunu belirten Taşkın, “Türkiye FinTech yatırım büyüklüğü 2022 yılında 92 milyon dolar oldu. Bu alanda gerçekleşen yatırımlar rekor seviyede. Önümüzdeki dönemde pazarın çok daha hızlı büyümesini bekliyoruz” dedi.

Geleceğin FinTech’lerini Uydu, 5G ve Gen AI teknolojileri şekillendirecek

Deloitte Kanada Araştırma Direktörü Duncan Stewart, yapay zekanın geleceği ekseninde çip sorunu, kıtlıklar, jeopolitik belirsizlikler konularını ele alarak teknolojilerin gelecekteki rolüne ilişkin Deloitte öngörülerini aktardı. FinTech alanını derinden etkileyecek teknolojik gelişmeleri masaya yatıran Stewart, sektör trendlerini şu şekilde sıraladı:

“İlk trendimiz uydu. Bu yılın sonuna kadar düşük dünya yörüngesinde binlerce uydu olacak ve sonraki yıllarda binlercesi daha eklenecek. Bu gelişme; yaygın, yüksek bant genişliği ve düşük gecikme sağlıyor. Ancak, bu konuda bazı endişeler de var. Örneğin, uydu sistemleri kapatılabilir. Ayrıca, uzayda trafik yönetimi de bir sorun. Binlerce uydu birbirine çarpma riski altında. Gelişmeyi değerlendirirken bu riskleri de konuşmamız önemli.

İkinci trendimiz 5G. Bu yıl, 5G ağları dünyanın birçok yerinde kullanıma sunulacak. Ancak, FinTech için 5G'nin şu anda büyük bir etkisi olması pek olası değil çünkü çoğu FinTech uygulaması için, 4G ağları hala yeterli. 5G'nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme, video akışı ve oyun gibi uygulamalar için daha önemli.

Üçüncü trendimiz, Generatif AI (Gen AI). Gen AI, FinTech'te çeşitli şekillerde kullanılabilir. Örneğin, müşteri deneyimlerini kişiselleştirmek, sahtecilik tespitini iyileştirmek ve yeni finansal ürünleri, hizmetleri geliştirmek için altyapı sağlayabilir. Ancak, Gen AI'nın kullanımıyla ilgili bazı zorluklar var. Örneğin, Gen AI modelleri büyük miktarda veri ve işlem gücüne ihtiyaç duyuyor ve çipleri pahallı. Şu an hala tüm dünyada devam eden çip kıtlığı sorunu, Gen AI için gerekli olacak çip ihtiyacını karşılamayı zorlaştırıyor. Sonuç olarak, 2024 ve sonrasında FinTech'i derinden etkileyecek birçok teknoloji trendi, gelişim alanları ve sundukları beklentiler var. Bu trendlerin sektörleri nasıl şekillendireceğini görmek ilginç olacak.”

“FinTech ekosistemi müşteriye değer kazandıran tüm çözümleri kapsıyor”

Yaptığı konuşmada dünyadaki finansal büyüme ile ilgili önemli rakamlar paylaşan T.C. Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul; “Dünyada 2022 yılında 6,5 trilyon dolar olan e-ticaret sektörünün 2026 yılında yüzde 9 bütünleşik büyüyerek 8,5 trilyon dolara ulaşması hedefleniyor. Türkiye’de ise 2022 rakamı 48,8 milyar dolar ve yüzde 17’ye yükselmesi bekleniyor. Dijital cüzdan kullanımı ise dünyada 2022’de 18 trilyon dolarken bunun da 2026 yılında POS’ta yüzde 15, e-ticarette ise yüzde 12 bütünleşik büyümesi öngörülüyor. ‘Önce al sonra öde’ pazarı ise 2026 yılında yüzde 16 bütünleşik büyüme ile 510 milyar dolar olacak. Nakit kullanımının da 2026 yılına kadar yüzde 6 küçülme ile 6 trilyon dolara düşmesi beklense de dünyada hala büyük bir paya sahip” dedi.

Sektör küresel olarak büyürken Türkiye’de FinTech tanımının hala dar bir kapsama sahip olduğunu belirten Yurdakul, “FinTech’ler sadece finansal ödeme çözümü değil, müşteriye değer kazandıran tüm çözümleri kapsıyor. Müşteriyle teması olan her uygulama, ürün ve çözüm fintech’tir ya da fintech ile ilişkilidir. Bu noktada sektörün büyümesi için organik veya inorganik ölçeklenme, dikey-yatay entegrasyonlar, satın almalar ve iş birlikleri çok önemli” açıklamasında bulundu.

“Ülke ekonomisinin büyümesi için birleşme, globalleşme ve paylaşım şart”

FinTech ekosisteminin ülkemizdeki büyümesi için küresel gelişmelere de dikkat etmek gerektiğinin altını çizen Yurdakul sözlerini şöyle tamamladı: “Şu an ülkemizde dünya devi büyük cüzdanlar yok ancak eninde sonunda gelecek, buna hazır olmak gerekiyor. Ve tabii ki ticari bankaların mevcut, iştiraklerinin de potansiyel ağırlığı sektör büyümesinde bir tehdit ama bu da değişecek. Regülasyonlarda dünyayı takip ediyoruz fakat doğru ve zamanında çıkması için kamu ilişkilerinin önemsenmesi ve örgütlü ilerlemesi gerekiyor. Unutmamalıyız ki; ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için birleşme, globalleşme ve paylaşım şart.”

“Gelişen teknolojiyle birlikte bugün FinTech 4.0’dan söz ediyoruz”

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın, “Gelişen teknolojiyle birlikte bugün FinTech 4.0’dan söz ediyoruz. Dünyadaki FinTech pazarının büyüklüğü 2022 verilerine göre 159 milyar dolar. Önümüzdeki 5 yılda bu rakamın 3 kat artması bekleniyor. Türkiye FinTech yatırım büyüklüğü ise 2022 yılında 92 milyon dolar oldu. Bu alanda gerçekleşen yatırım rekor seviyede. Önümüzdeki dönemde pazarın çok daha hızlı büyümesini bekliyoruz” dedi. FinTech ekosisteminin merkezinde start-up’lar, teknoloji geliştiriciler, geleneksel finans kurumları, finansal müşteriler ve devlet olduğuna değinen Taşkın, bu ekosistemin doğru iklimle oluşturulması ve iyi denetlenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

“BTGM olarak 2 yılda tamamladığımız 48 proje ile 1 milyon istihdam sağlandı”

BTGM olarak sorumluluklarının çok önemli olduğunu belirten Taşkın, ülkemizdeki finansal hareketlerin tümünün bakanlık sistemi üzerinden yürütüldüğünü hatırlatarak, “Burada en önemli unsur tabii ki güvenlik ve hız. Biz 84 farklı açık kaynak kodu yazılımı kullanıyoruz. Bugün en fazla açık kaynak kullanan kamu kurumuyuz. Genel müdürlük olarak 2 yılda 48 proje tamamladık, bunların çoğu alt yapı projesi ile ilgiliydi. Bu kapsamda 1 milyon istihdam sağlandı. Devam eden proje sayımız ise 24. Bu projelerde çözüm ortağı olma noktasında her zaman yerli firmalarımıza öncelik tanıyoruz, son bir senede 15 farklı yerli ürün aldık. Dolayısıyla artık finansal teknolojilerde faaliyet gösteren yerli şirketlerimizin büyüme zamanı” dedi.

“Akıllı otomasyon sistemleri, çalışan verimliliğini artırırken süreç yönetimini kolaylaştırıyor”

JForce İş Geliştirme Direktörü Ümit Sile ise “Bankacılıkta Süreç Yönetiminin Geleceği: Daha Hızlı, Daha Basit ve Yapay Zeka Destekli Çözümler” başlıklı sunumunda finans sektörüne yönelik geliştirilen yeni nesil FinTech çözümlerini aktardı. Artık kendi kendine karar verebilen sistemlerin finans kurumlarının en önemli iş ortağı haline geldiğini belirten Sile; JForce olarak otomasyon altyapısını müşterileriyle birlikte oluşturduklarına ve milyarlarca farklı kombinasyonu otomatik karar verebilen bir yapay zekaya dönüştürdüklerini belirtti. Sile, sözlerini şöyle tamamladı: “Yine kredi risk süreçlerinin ve gerekli aksiyonların belirlenmesi noktasında uygun senaryoları çıkarabiliyoruz. Makine öğrenme aşamasında dijital müşteri edinim sürecinde en iyi algoritmayı sağlayabiliyoruz. Kişi ve hesap güvenliği, kimlik tanımadaki kaçakların önlenmesi gibi konularda da gerekli altyapıyı sunuyoruz.”

Türkiye’nin lider finans şirketlerinden profesyonellerin katıldığı panellerde de FinTech dünyasının geleceğinin resmi çizildi. Ayrıca sektörde önde gelen birçok şirket, etkinlik alanında kurulan stantlar aracılığıyla FinTech dünyasına ışık tutan fikir ve çözümlerini paydaşlarına aktarma fırsatı buldu.