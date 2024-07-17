1 Mayıs yargılamasında adli kontrol kaldırıldı

İstanbul Fatih’te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak terör örgütü TKP/ML'nin propagandasını yaptıkları iddia edilen 17 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık tutuksuz sanık A.D.A., kutlamaları takip etmek amacıyla alanda olduğunu belirterek, flama taşımadığını, yelek giymediğini ve olayla ilgisi olmadığını söyledi.

'Atmosferin etkisiyle o flamayı aldım'

Tutuksuz sanık N.D. ise polise direniş göstermediğini ve barikatları zorlamadığını söyleyerek, "O atmosferin etkisiyle o flamayı aldım ama yasak olmadığı söylendiği için aldım. Almanya'da Erasmus kabulü aldım böyle bir şeyle karşılaşmayı düşünmüyordum. Adli kontrol tedbirimin kaldırılmasını istiyorum’’ ifadelerini kullandı.

Adli kontrol kaldırıldı

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz tüm sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, dosyanın mütalaasının hazırlanması için Cumhuriyet Savcısı’na gönderilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.