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1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 1 milyon TL ödülle "yeşil kategori"de yer alan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığından yapışan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim -2 Kasım 2018 tarihleri arasında Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL ödülle "yeşil kategori”de yer alan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

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