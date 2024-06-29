1 Temmuz'da başlıyor: Bodrum-Didim ve Marmaris-Fethiye feribot seferleri izin belgesi alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin birlikte yaptığı çalışmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 28 Haziran 2024 tarihinde verdiği izin belgelerine müteakip Didim-Turgutreis-Bodrum, Marmaris-Fethiye feribot seferleri açıldı. Deniz otobüsleri 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda hizmete başlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Ege’nin güzide turizm merkezlerini deniz ulaşımı ile birleştirmeyi amaçlayan proje ile kara yolu trafiğinin rahatlaması, denizlerin ulaşımda da kullanılması ve yerli, yabancı misafirlerin denizden Ege’nin eşsiz koylarını izleyerek yolculuk yapması amaçlanmıştır. Deniz otobüsleri 450 kişilik olup karşılıklı seferlerle vatandaşlarımıza hizmet verecektir. 31 Mart Yerel seçimlerinden önce 1480 km kıyı şeridi olan Muğla’da eksikliği hissedilen, projenin açıklamasından sonra tüm vatandaşlarımızda memnuniyet oluşturan bu hizmet 1 Temmuz’da Didim-Turgurtreis-Bodrum, 2 Temmuz’da da Marmaris-Fethiye arasında başlayacak.

Türkiye’nin turizmde söz sahibi iki şehri Muğla ve Aydın’ın Büyükşehir Belediyeleri deniz otobüsü seferleri ile örnek bir projeye imza atmış, turizmin gözde merkezlerini denizden birleştirmiştir. Özellikle yaz aylarında yaşanan trafik yoğunluğunu da azaltacak proje denizlere kıyısı olan diğer belediyelere de örnek olacaktır. Deniz otobüsü seferleri 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda saat 14.15’de Didim’de düzenlenecek açılış töreni ile başlayacaktır. Açılışa tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Deniz ulaşımını hareketlendirecek, kara yolunu rahatlatacak ve ülkemizin turizmine katkı sağlayacak bu projenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, projenin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mıza teşekkür ediyoruz” denildi.