1 trilyon 119 milyar TL'lik ek bütçe TBMM'ye sunuldu
Ek bütçe Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunuldu. Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak belirlendi.
Haber Merkezi
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Ek bütçe Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunuldu.
2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile ek bütçenin oluşturulması planlanıyor.
Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak belirlendi.