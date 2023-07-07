1 trilyon 119 milyar TL'lik ek bütçe TBMM'ye sunuldu

Ek bütçe Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunuldu.

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile ek bütçenin oluşturulması planlanıyor.

Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak belirlendi.