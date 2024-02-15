"10 milyon metreküp toprağı kaldırmak için 400 bin kamyon gerekli"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, arama çalışmaları hakkındaki son bilgileri verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyledi.

Bayraktar "10 milyon metreküplük bir toprak kitlesi var. Bunu elimizde imkan olsa ve kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var" diye konuştu.

Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre arama kurtarma çalışmaları metal dedektörleri ve dron radarlarla belirlenen bölgelerde sürüyor.

Bakan Bayraktar şunları söyledi:

“En az 400 bin kamyona ihtiyaç var. Bizim özellikle işçi kardeşlerimizin olduğunu tahmin ettiğimiz yerlerde arama yapıyoruz. Bölgede heyelan tehlikesi devam ediyor. En kısa sürede işçilerimize ulaşmayı ümit ediyoruz.

Elimizdeki tüm teknik imkanları kullanmaya çalışıyoruz.

Gözalti sayisi 8’e yükseldi

Öte yandan maden faciasında aralarında saha sorumlusunun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.