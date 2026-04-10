10 NİSAN SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi

Türkiye'de meydana gelen son depremler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre farklı bölgelerde gün içinde çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar şimdi listeye ulaşmak istiyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

17.09 - Gemlik (Bursa) - 1.2

17.03 - Altıeylül (Balıkesir) - 2.9

17.00 - Tortum (Erzurum) - 2.4

16.19 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

16.05 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.5

16.01 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7

15.49 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.0

15.30 - Ulubey (Uşak) - 1.1

15.20 - Sincik (Adıyaman) - 1.9

14.48 - Gördes (Manisa) - 1.0

14.47 - Zile (Tokat) - 1.2

14.20 - Güney (Denizli) - 1.1

13.53 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.6

13.40 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

13.32 - Ege Denizi, Gökova Körfezi (Muğla) - 1.4

13.28 - Merkez (Siirt) - 1.3

13.21 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

13.20 - İvrindi (Balıkesir) - 1.3

13.14 - Milas (Muğla) - 1.3

13.04 - Sincik (Adıyaman) - 1.8

13.01 - Milas (Muğla) - 1.3

12.40 - Milas (Muğla) - 1.7

12.29 - Kula (Manisa) - 1.2

12.08 - Selçuklu (Konya) - 1.1

11.56 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

11.47 - Ezine (Çanakkale) - 1.1

11.26 - Gemlik (Bursa) - 1.9

11.25 - Merkez (Afyonkarahisar) - 1.3

10.54 - Merkez (Şırnak) - 1.6

10.42 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.3

10.41 - Akçadağ (Malatya) - 1.3

10.40 - Merkez (Elazığ) - 1.1

10.33 - Karaisalı (Adana) - 2.0

10.19 - Lalapaşa (Edirne) - 1.0

09.58 - Battalgazi (Malatya) - 1.2

09.50 - Gülağaç (Aksaray) - 1.1

09.27 - Altınözü (Hatay) - 2.7