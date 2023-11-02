100. Yıl İklim, Çevre ve Bilim Merkezi eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak

Açılışta konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkezin çocukların eğitimine önemli katkı sunacağını belirterek, “Bilim Merkezi’mizde interaktif düzenekler var.

Çocuklarımızı önümüzdeki süreçte belli bir program dahilinde buraya getirdiğinizde bu interaktif düzenekler onların eğitimine önemli katkılar sunacaktır. Önümüzdeki süreçte bilimsel etkinlikler de yapacağız. Bir bilim fuarı yapmayı da planlıyoruz.

Türkiye’nin, hatta dünyanın saygın bilim insanlarının öğrencilerimize konferans vermesini sağlayacağız” dedi. Toplam 5 bin 500 metrekare alana kurulan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, 2 kattan oluşan merkezin kapalı alanı da yaklaşık 3 bin 500 metrekare. Merkezde ziyaretçiler, iklim ve çevre adına, deneysel ve uygulamalı etkinliklerin yanı sıra farklı konu başlıklarını deneyimleme fırsatı bulabilecek.

Merkezin içerisinde toplam 120 interaktif deney düzeneği yer alacak. Bu deney düzenekleri sayesinde çocuklara; yenilenebilir enerji, su kaynaklarının korunması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, enerji üretimi ve iklim değişikliği konularında bilgilendirmeler gerçekleştirilecek.

Merkezde ayrıca iklim ve çevre sergileri de yapılacak. Atölyeler, planetaryum, fuaye, bekleme alanı, bilimsel gösterilerin yapılacağı konferans salonu yer alan merkezde ayrıca bilim ürünlerinin satılacağı bir mağaza ve misafirlerin dinlenebilecekleri kafe yer almakta.

Birinci katta yer alan planetaryumda, bilgisayarla yönlendirilen çoklu projeksiyon cihazı ile kubbe şeklinde hazırlanan bir yapının içinde güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin 360 derecede görüntüleri yansıtılacak. Bu alanda, uzay boşluğundaki hareketlerin gerçekçi bir şekilde tasarı edilebilmesi sağlanacak.

14 metre perde çapı ve 120 yerleşik koltuk kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük planetaryumunda 35 cm çaplı bir yerleşik teleskop da bulunuyor. Ayrıca mobil olarak 1 adet özel güneş teleskobu 2 adet de gece gözlem teleskobu yer alıyor.