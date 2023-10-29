“100’üncü yılımıza layık bir ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz”

Çetin Tecdelioğlu / İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı

2023 yılı itibariyle 8 binin üzerinde üyesi bulunan İDDMİB bünyesinde “Alüminyum, Armatür, Bakır, Döküm, Mutfak, Hırdavat, Metal Ambalaj ve Yapı Malzemeleri” olmak üzere 8 alt sektör temsil ediliyor. Geçtiğimiz yılı yüzde 16,4’lük artış ve 14.4 milyar dolarlık rekor bir ihracat rakamı ile tamamlayan demir ve demir dışı metaller sektörü genel ihracattan yüzde 6 pay alarak sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren altıncı sektör olarak yoluna devam ediyor. Üretim, ihracat, istihdamla Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam eden sektörümüz, 2023 yılını da cumhuriyetimizin 100’üncü yılına layık bir ihracatla kapatmayı hedefliyor.

Sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşmayı sağlıyoruz

Ticaretin kuralları hızla değişiyor, dünya dijitalleşiyor. Sektörümüzün bilgi ve teknoloji çağına ayak uydurması için Trade365 projemizi her geçen gün kuvvetlendiriyoruz. İhracatçı firmalarımızın ürünlerine 7/24 ulaşım imkânı veren bu internet sitemizi gittiğimiz her fuar ve etkinlikte tanıtmaya devam ediyoruz. Ayrıca, metal sanayi ihracat pazarlarındaki gelişmeleri ve ihracat taleplerini izlemek ve değerlendirmek sektör ve ihracatçılarını bilgilendirmek, metal fiyatları, üretim maliyetleri, döviz kurları, kâr marjları, stoklar gibi göstergeleri izlemek için ‘TR-Metalendeks: Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi’ni hayata geçirdik.

Böylelikle ihracatımızın düşmesi, artması, hangi bölgelerde değiştiği, kapasitesi, mevcut sipariş durumu gibi birçok veriyi açıklayabilir hale geldiğimiz gibi ilgili kurumların sektörel planlarımıza yön vermeleri için sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşmalarını da sağlamış oluyoruz. Yüksek teknolojili ürünlerin üretiminin Ar-Ge ve inovasyona bağlı olduğunun bilincindeyiz. Ayrıca, endüstriyel tasarımın katma değerli ihracatın en önemli anahtarlarından biri olduğunu unutmadan yol alıyoruz. Tasarım konusuyla ilgili farkındalığı artırmak için İMMİB çatısı altında Endüstriyel Tasarım Yarışması gerçekleştiriyoruz. Bu sene 19’uncusunu düzenleyeceğimiz yarışma ile tasarımın gücünü ihracata eklemeyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bir yandan da ileride önümüze engel olarak çıkmaması için sektördeki yeşil dönüşüme odaklanıyoruz. Bu sürece katkı sağlamak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde kurulan “Yenilenebilir Enerji Ekipmanları İhracatçıları Komitesi”ne başkanlık ediyor ve üyelerimizin gerek enerji sektöründeki gelişmeler gerekse yeşil dönüşüm süreci ile ilgili konularda daha hızlı haberdar olmalarını sağlıyoruz.

Afrika ve Amerika kıtasını radarımıza aldık

Demir ve demir dışı metaller ihracatçıları için öncelikli hedef pazarlar her zaman yakın coğrafyamızdaki Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Ancak 2022 yılının sonlarından itibaren bölgede yaşanan resesyon beklentisi ve sonrasında bu durumun devamlılığı, farklı hedef pazarlar peşinde koşmanın önemini daha da ortaya koydu. O sebeple yaklaşık 1 milyar nüfusa sahip ve bu nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu Afrika kıtası ve yine Amerika kıtasını radarımıza aldık. Ayrıca, ülkemizin jeopolitik konumundan da kaynaklı farklı cephelerden oluşan fırsatları avantaja çevirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda yılın başında İsrail’e gerçekleştirdiğimiz Sektörel Ticaret Heyetimizin bir benzerini Mayıs ayı başında Baltık ülkelerine gerçekleştirdik. Çok başarılı geçen bu heyetlerimizi Suudi Arabistan gibi aktif pazarlara ve Filipinler gibi uzak pazarlara da düzenlemeyi planlıyoruz.

Yeni pazarlara adım atacaklara destek oluyoruz

İhracat pazarlarımızı çeşitlendirmemiz gerektiğinin bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sebeple İDDMİB olarak Ticaret Bakanlığının Uzak Ülkeler Stratejisi ve Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları destek programlarına tam iştirak ediyoruz. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığının 2023 yılında 10 puan ilave destek sağladığı “Hedef Ülkeler”i odağımıza alarak biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca ‘İhracat Koçluğu Projesi’ni hayata geçirdik. Üye firmalarımıza yüzde 50’si birlik tarafından karşılanan koçluk imkânı sunuyoruz. Böylelikle ihracata yeni atılacaklara veya yeni pazarlara adım atacaklara destek oluyoruz. Adım attığımız diğer bir projemiz ise Uluslararası Öğrenci Projesi. Ülkemizde 300 binden fazla yabancı öğrenci var. Bu öğrencilerimizin şirketlerimizde staj yapması ya da çalışmasını istiyoruz. Böylece bu öğrencilerin ülkelerine geri döndüklerinde birer ihracat elçimiz olabileceklerini düşünüyoruz. Bu proje için bir portal oluşturduk. Sektörlerden portal üzerinden talep almaya başladık.