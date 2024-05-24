11 ayda 5 bin 191 FETÖ operasyonu: 8 bin 153 gözaltı; 1.518 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir yıllık süre zarfında FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, 1 Haziran 2023 ile 15 Mayıs 2024 tarihlerinde FETÖ'ye yönelik 5 bin 191 operasyon yapıldığını, 8 bin 153 şüphelinin yakalandığını aktardı. Bakan, yakalananlardan 1518'inin tutuklandığını, 1751 şüpheli için adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

45 gözaltı daha

Bu arada Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 18 ilde düzenlenen "Kıskaç-17" operasyonlarında 45 şüphelinin daha yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, şu bilgileri verdi: "Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince, Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu."