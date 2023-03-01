11 ildeki iş dünyası temsilcileri Bakan Muş’a taleplerini iletti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen, deprem felaketinden etkilenen 11 ilin Oda - Borsa başkanları ve bakanlık temsilcileri; Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde bir araya gelerek durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda deprem felaketinin ardından bölge ekonomisinin yeniden canlanması için iş dünyasının beklenti ve ihtiyaçlarını içeren iyileşme raporunu Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na sunan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, “Bölgenin vergisel düzenlemelerden, finansmana ve psikolojik desteğe kadar birçok alanda desteğe ihtiyacı var.

Bu destekler ivedilikle hayata geçirilmeli ve kapsamı sadece üretim işletmelerini değil eğitim, sağlık, turizm, fuar-organizasyon alanlarını da içine alan hizmet sektörü dâhil tüm işletmeleri kapsamalı” diye konuştu. Bölgenin ihracat faaliyetlerine de değinen Yıldırım, “Deprem bölgesinin dış ticaretinde kilit öneme sahip İskenderun limanının zarar görmesi yükün Mersin limanına kaymasına sebebiyet vermiştir.

Mersin limanında nihai varış yeri olağanüstü hal ilan edilen illerden biri olan ithalat rejimine konu konteynerler için de 6-28 Şubat’ta konteyner ardiye ücreti yansıtılmayacağı kararı alınmıştır. İlan edilen bu süre uzatılmalıdır” dedi. Dâhilde işleme izin sürelerinin uzatımına Gaziantep’in de dâhil edilmesini isteyen Yıldırım, deprem bölgesindeki ekonomik faaliyetlerin canlanması için yerel tedarik zincirinin önemine değinerek, bölgedeki işletmelere tedarikçi olarak öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Gaziantep merkezli işletmelerin banka borçlarının ötelenmesi kapsamında olmamasının nakit akışlarını bozacağını belirten Yıldırım, konuya ilişkin şunları söyledi: “Bilindiği üzere Türkiye Bankalar Birliği deprem bölgesindeki müşterilerin bankalara olan borçlarının vadesini 6 ay sonraya kadar ötelenmesi yönünde bir tavsiye kararı aldı.

Devlet bankaları da müşteri talebi aramaksızın 6 ay öteleme gerçekleştirdi. Ancak Gaziantep merkezin az hasar alması nedeni ile Gaziantep’teki işletmeler için bu öteleme 31 Mart tarihine kadar yapılmış ve bu tarihten sonrası için ise müşterinin talebine bağlı değerlendirme yapılması kararı verilmiştir.

Devlet bankalarının Gaziantep merkezdeki işletmelerin nakit akışlarının bozulmaması ve toparlanma sürecine destek olunması ve finans piyasasında işletmelerimizin kredibilitesinin düşmemesi için ödemelerin ertelenmesini müşteri talebi beklemeksizin 6 ay süreli yapılmalı.”