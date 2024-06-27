11 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini öldürdü
Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki çocuk duvarda asılı duran tüfekle oynarken yanlışlıkla annesini vurdu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar'daki olay, kent merkezine bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde evlerinin odasında asılı tüfekle oynayan 11 yaşındaki B.H.K., tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu 41 yaşındaki annesi T.K.'yı (41) karın bölgesinden vurdu.
Çocuğun kardeşlerinin durumu kahvehanedeki babasına bildirmesi üzerine babası 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler yaralanan anneyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kkadın burada yaşamını yitirdi. Olayın ardından savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.