12 büyükelçilik için atama yapıldı

20 Kasım 2018

Türkiye'nin bazı büyükelçiliklerinde görev değişimi yapan Cumhurbaşkanlığı kararları yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, Gine Büyükelçisi Hatice Nur Sağman'ın yerine Hilmi Ege Türemen, Litvanya Büyükelçisi Aydın Yamacan'ın yerine Gökhan Turan, Arjantin Büyükelçisi Meral Barlas'ın yerine Şefik Vural Altay, Norveç Büyükelçisi Esat Şafak Göktürk'ün yerine Fazlı Çorman, Peru Büyükelçisi Ferda Akkerman'ın yerine Ali Rıza Özcoşkun, Cibuti Büyükelçisi Sadi Altınok'un yerine Salim Levent Şahinkaya, Lüksemburg Büyükelçiliğine Fazilet Dağcı Çığlık'ın ve Burundi Büyükelçiliğine de Serap Ataay atandı.

Diğer karar kapsamında, Kanada Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın yerine Kerim Uras, Kongo Büyükelçisi Can İncesu'nun yerine Serhan Ali Yiğit, Malta Büyükelçisi Başak Türkoğlu'nun yerine Kerem Ahmet Kıratlı ve Uganda Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp'in yerine Fikret Kerem Alp getirildi.

Kaynak: Reuters