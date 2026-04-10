12. YARGI PAKETİ SON DURUM... Yeni yargı paketi Meclis'e ne zaman gelecek?

Yeni yargı paketinin Meclis'e geliş tarihi uzun zamandır merak ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek zaman zaman konu hakkında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Gürlek geçen gün de TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleri ile Ankara Hakimevi'nde bir araya geldi. İşte detaylar...

12. Yargı Paketi'nin Meclis'e geleceği tarih henüz netleşmedi. Nisan ayı bitmeden yeni yargı paketinin komisyonda görüşülmesi bekleniyor.

Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocuklar konusuna ilişkin "Cezasızlık algısı maalesef toplumu rahatsız ediyor. Eğer yasal anlamda düzenlemeler yapılması gerekiyorsa elbette bu yasal düzenlemeleri yapacağız birlikte. Şu an çalışma aşamasındayız" dedi.