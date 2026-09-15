12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı, kaç yıl olacak? Ara tatiller kalkıyor mu?

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12 yıllık zorunlu eğitim ve ara tatiller zaman zaman gündeme geliyor. Son yıllarda bazı iddialar ortaya atılırken bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konulara açıklık getirdi.

12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasının kısa vadede gündemlerinde olmadığını açıkladı. Tekin, konuya ilişkin tartışmaları izlediklerini belirterek, toplumsal uzlaşı olması halinde ilerleyen dönemde adım atılabileceği mesajını verdi.

Ara tatiller kalkacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, ara tatillerin kaldırılmadığını, eğitim takviminin öğrencilerin 180 iş günü okula devam etmesi ve öğretmenlerin tatil süresine ilişkin yasal düzenlemeler dikkate alınarak hazırlandığını belirtti.

Tekin, bayram tatillerinin eğitim takvimiyle çakışması nedeniyle ara tatillerin tarihlerinde değişiklik yapılabildiğini söyledi. Bakan Tekin, gelecek yıllarda Ramazan ve Kurban Bayramı'nın tarihlerine göre ara tatillerin yeniden düzenlenebileceğini ifade etti.