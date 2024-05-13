13 aracın lastiğini patlattı, 'Hatırlamıyorum' dedi
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sokakta 13 aracın lastiğini patlatan zanlı, 'mala zarar verme' suçundan tutuklandı. Zanlı, ifadesinde olayı neden hatırlamadığını söyledi.
Haber Merkezi
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Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettiği 19 yaşındaki Emir A.'yı olayın yaşandığı gün yakaladı.
Karakola götürülen zanlı, emniyetteki sorgusunda olay gecesi alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyledi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından ‘mala zarar verme’ suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.