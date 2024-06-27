13 ilde uyuşturucu operasyonu: 28 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik "Narkoçelik-24" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda 83 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i tutuklanırken 17'si hakkında da adli kontrol kararı verildi. 5 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

911 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonda 911 kilogram uyuşturucu madde el geçirildi. Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." dedi.