13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hakkında "yağma" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.