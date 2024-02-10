14 Şubat'ta çiftlerin favori hediyesi parfüm

Fiyat karşılaştırma sitesi Cimri, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde en çok aranan hediyelere dair araştırmasını paylaştı

Buna göre çiftler parfümden robot ve şarjlı süpürgeye, spor ayakkabıdan akıllı saate kadar birçok hediye alternatifinin fiyatlarını Cimri’de kıyasladı.

Şubat ayında bir önceki aya göre kadın ve erkek parfümleri yüzde 31 oranında daha çok kıyaslandı. Robot süpürgelerde yüzde 21, şarjlı süpürgelerde ise yüzde 18’lik fiyat karşılaştırma artışı görüldü.

Spor ayakkabı aramaları yüzde 16, akıllı saatler yüzde 7 oranında arttı.