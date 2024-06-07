16 kişiyi 171 milyon TL dolandıran zanlı yakalandı
Gaziantep'te 16 kişiyi ikinci el araç alma vaadiyle 171 milyon 320 bin lira dolandıran şüpheli gözaltına alındı.
AA
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ikinci el araç alma vaadiyle 16 kişiyi 171 milyon 320 bin lira dolandırdığı iddia edilen H.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.