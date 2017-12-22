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16 muvazzaf subay ve 44 öğretmene FETÖ gözaltısı

FETÖ soruşturması kapsamında 16 muvazzaf subay ve 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

16 muvazzaf subay ve 44 öğretmene FETÖ gözaltısı
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Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar devam ediyor.

FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde, 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda çalışan 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA

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