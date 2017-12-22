16 muvazzaf subay ve 44 öğretmene FETÖ gözaltısı
FETÖ soruşturması kapsamında 16 muvazzaf subay ve 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar devam ediyor.
FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde, 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi.
Öte yandan iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda çalışan 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: AA