16 Temmuz 2024 Aşure Günü! Aşure nasıl yapılır? (En güzel aşure tarifleri)

Hadislerde Nuh Peygamber'in gemisinin tufandan kurtulması ve Musa Peygamber'in Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiselerin gerçekleştiği gün olarak da ifade edilen Aşure Günü islam aleminde büyük öneme sahip.

Arapça on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen ve hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk gelen Aşure Günü, bugün idrak edilecek.

2024 Aşure günü ne zaman, ne kadar sürecek?

2024 yılında Aşure Günü, 16 Temmuz Salı günü başlayacak ve 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Aşure orucu hangi gün tutulur?

Muhammed Peygamber, Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Aşure nasıl yapılır? (Aşure tarifleri)

Malzemeler

* 1,5 su bardağı aşurelik buğday

* 1,5 su bardağı haşlanmış nohut

* 1,5 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

* 1,5 yemek kaşığı pirinç

* 2 su bardağı toz şeker

* 120 gr kuru incir

* 120 gr kuru üzüm

* 120 gr kuru kayısı

* 80 gr fındık içi

* 1,5 tatlı kaşığı karanfil

* 4 litre sıcak su

* 1,5 su bardağı sıcak süt (300 ml)

* 1,5 çay bardağı su (185 ml) (karanfil için)

Aşure yapımı

Aşure yapmak için; Bir gece önceden fasulye ve nohut aynı kapta ıslatılır. Bir gece önce buğday yıkanıp sıcak su ile ıslatılır Ertesi sabah fasulye nohut düdüklü tencerede yumuşayıncaya kadar pişirilir. Buğday da aynı şekilde haşlanır. Meyveler bir tencerede yumuşayıncaya kadar yaklaşık 10 dk. kaynatılır. Büyük bir tencereye pişen malzemeler birlikte konulur. Suyu yetersizse sıcak su eklenir. Kaynayınca fıstık, fındık, portakal kabuğu, elma, bir çimdik tuz ve şeker atılır. Karıştırılır, 5-10 dk. daha kaynatılıp ocak kapatılır. Son olarak üzerine nar, tarçın, kuş üzümü vs. ile süsleme yapılır