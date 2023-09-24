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16 yaşındaki çocuk kendisini döven annesini bıçakladı

Çorum'da anne ile kızı arasında çıkan kavgada anne bıçakla, kızı ise darp sonucu yaralandı.

Haber Merkezi
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43 yaşındaki Ö.Y. tartıştığı kızını başına bir cisimle vurarak yaraladı. 16 yaşındaki S.Y. de mutfaktan aldığı bıçakla annesini karnından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Tedavi sonrası gözaltına alınan S.Y., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.