16 yaşındaki genç akıma kapılarak öldü: 'Tehlikeli kablolar kaldırılmadı' iddiası

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Aliçeri Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş, dün akşam Maskarlar mevkiinde dedesi O.M.'nin inşa edilen evin beton kısımlarını sularken dengesini kaybetti.

Yakın mesafedeki elektrik kablolarına temas eden genç, elektrik akımına kapıldı. Aile yakınları tarafından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Vahap Akbaş burada hayatını kaybetti.

Batuhan Vahap Akbaş'ın cenazesi hastanedeki ve adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Akbaş'ın cenazesi, Akçadağ ilçe merkezinde defnedildi.

Ölümünde ihmal şüphesi

Batuhan Vahap Akbaş'ın dedesi O.M.'in aylar önce evlerinin hemen yanında geçen elektrik kablolarının kaldırılması için ilgili kuruma müracaatta bulunduğu ileri sürüldü.

Aliçeri Mahalle Muhtarı İlhan İnce, Batuhan Vahap Akbaş'ın ihmal sonucu hayatını kaybettiğini savunarak bölgedeki kısmi erimelerin yaşandığı elektrik trafosunun da tehlike saçtığını söyledi.

İnce şunları ifade etti: "Elektrik çarpması sonucu 16 yaşındaki bir çocuğumuzu maalesef kaybettik. Çocuğun akıma kapıldığı kabloların bulundukları yerden kaldırılması için dedesi tarafından elektrik şirketine 6 ay önce dilekçe verilmiş ama dikkate alınmamış. Ayrıca ben de mahalle muhtarı olarak kabloların 2 ay önce kaldırılması için dilekçe verdim. İlgili kurumun bize söylediği ise 'Bölgede ruhsatlı ev yok, biz bu kabloları ve direkleri değiştiremeyiz' şeklinde oldu. Çocuğumuz Bursa'dan dedesini ziyarete gelmiş, dilekçe verildiği halde kaldırılmayan kablolar nedeniyle hayatını kaybetti. Bölgedeki trafonun fotoğraflarını da çektik hafta başı ilgili kuruma ileteceğiz."