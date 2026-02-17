17 ŞUBAT 2026 SALI İSTABUL BARAJ DOLULUK ORANI: Barajlarda son durum nedir?
İstanbul'da yağışlar bugün de devam ediyor. Her gün yağan yağmur barajlara da olumlu etki ediyor. Doluluk oranı sürekli yükseliyor. İSKİ son verileri paylaştı ve vatandaşlar son durumu araştırıyor. İşte ayrıntılar...
İstanbul'da her gün yağan yağmur yüz güldürüyor. Barajlardaki doluluk oranı artarken bugünkü veriler de paylaşıldı. Şimdi vatandaşlar "İstanbul'da barajlar doldu mu" sorusuna cevap arıyor.
17 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranları
İSKİ'nin 17 Şubat 2026 verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 39.56'ya çıktı. Bu oran dün yüzde 39.08'di.
Barajların son durumu
Ömerli: %55
Darlık: %58
Elmalı: %90
Terkos: %24
Alibey: %33
Büyükçekmece: %28
Sazlıdere: %24
Istrancalar: %68
Kazandere: %32
Pabuçdere: %20
