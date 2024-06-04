17 yaşındaki çocuk 3 bin 500 TL için öldürüldü

Olay, 28 Mayıs günü Sarıçam ilçesine bağlı Hekim Köy Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, M.E.B. (17) 3 bin 500 TL borç verdiği U.G. (23), A.K. (23) ve E.A. (21) ile buluştu. Beyazgeyik, bu şahısların aracına bindi.

Otomobilde öldürüp, cesedi zeytin bahçesine attılar

Parasını almak isteyen M.E.B'in ve şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.A. otomobilin içerisinde M.E.B’e tabanca ile defalarca ateş açtı. Karnından 2, bacağından 1 ve göğsünden 4 isabet alan M.E.B. aracın içerisinde hayatını kaybetti. Şüpheliler, çocuğun cesedini ise olayın yaşandığı yerin 20 kilometre uzağındaki Sarıçam ilçesine bağlı Hocalı Mahallesi’nde bir zeytin bahçesine atarak kaçtı.

Cinayet dedektifleri olayı aydınlattı

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını ve KGYS görüntülerini izleyerek cesedin atıldığı yeri tespit etti. Ardından M.E.B’in cesedine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde polisler, U.G. (23), A.K. (23) ve E.A'yı (21) yaptığı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.