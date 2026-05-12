18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs resmi tatil mi, okul var mı?

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa, Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ayak bastı. Atatürk, Anadolu'da topyekûn bir direniş başlattı. Bu anlamlı gün her yıl coşku ile kutlandı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edildi.

19 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öte yandan 18 Mayıs'ın da yarım gün olup olmadığı araştırılıyor.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu özel gün, her yıl 19 Mayıs’ta resmi tatil sayılır ve kamu kurumları, okullar ile bankalar kapalı olur. 18 Mayıs ise resmi tatil değildir.

2026 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı salı gününe denk geliyor.