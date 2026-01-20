19 büyükelçinin yeni görev yerleri belli oldu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.

Buna göre dış temsilciliklerde görev alacak 19 büyükelçi şöyle:

-Konsolosluk Genel Müdürü Büyükelçi Gülsun Erkul - Budapeşte Büyükelçisi

-İkili İlişkiler (Suriye) Genel Müdürü Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul - UNESCO nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi

-Sao Paolo Başkonsolosu Özgür Uludüz - Luanda Büyükelçisi

-Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık - Kuala Lumpur Büyükelçisi

-Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu - Riga Büyükelçisi

-İkili İlişkiler (Balkanlar) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Barış Ceyhun Erciyes - Tiran Büyükelçisi

-İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Korhan Karakoç - Stokholm Büyükelçisi

-Büyükelçi Mustafa Türker Arı - Tiflis Büyükelçisi

-Mustafa Kibaroğlu - Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi

-İkili İlişkiler (Kuzeydoğu Akdeniz) Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin - Kopenhag Büyükelçisi

-Diplomasi Akademisi Başkan Vekili Mesut Özcan - Punom Pen Büyükelçisi

-Büyükelçi Mehmet Cem Kahyaoğlu - Bissau Büyükelçisi

-İkili İlişkiler (İİT ve D8) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Özgür Arslan - Niamey Büyükelçisi

-İkili İlişkiler (Güney ve Batı Avrupa) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu - Dakar Büyükelçisi

-Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel - Bogota Büyükelçisi

-Lizbon Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Zeynep Kalali - Kito Büyükelçisi

-Riga Büyükelçisi Şule Öztunç - San Salvador Büyükelçisi

-Meltem Güney - La Paz Büyükelçisi

-Çok Taraflı İlişkiler (Avrupa Konseyi) Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan - Antananarivo Büyükelçisi