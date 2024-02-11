19 yaşındaki işçi inşaattan düşüp öldü
Antalya'nın Finike ilçesinde inşaatın 6. katından düşen 19 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
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Hasyurt Mahallesi'nde yapımı süren bir apartmanın inşaatında çalışan 19 yaşındaki Yusuf Sami Şahin, temizlik için çıktığı binanın 6. katından 4,5 metrelik ucunda kanca bulunan demir parçasını aşağı atarken dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin kurtarılamadı.