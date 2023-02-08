1999 depreminde borsada neler yaşanmıştı? 7 iş günü işlem yapılmamıştı

Haberturk.com’dan Selim Karahan’ın haberine göre 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin ardından Borsa İstanbul'da çeşitli önlemler alındı.

Pazartesi gününden itibaren açığa satışlar yasaklandı ve satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulaması devreye alındı. Dün ise depo şartı kaldırıldı.

Borsanın açılmasıyla BIST 100'de beklendiği gibi düşüşler kaydedildi. Endeks pazartesi günü dalgalı bir seyir izlerken günü yüzde 1.35 düşüşle tamamladı. Dün ise satışlar derinleşti ve BIST 100 günü yüzde 8.62 düşüşle tamamlandı. Böylece endeksteki 2 günlük düşüş yüzde 9.8'i buldu.

Borsa geneli satıcılı bir seyir izlerken çimento hisselerinde 2 gün üst üste tavan fiyatlara ulaşıldı.

Dün yaşanan sert gerilemenin ardından bazı yatırımcılar yaşanan felaketin büyüklüğü göz önünde bulundurularak Borsa İstanbul'da işlemlerin kapatılması talebinde bulundu. Bugün ise Borsa İstanbul, sabah saatlerindeki düşüşün ardından pay piyasasında işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye'yi derinden etkileyen 1999 depreminde borsada işlemler 1 haftalığına durdurulmuştu.

7 iş gününde borsada işlem yapılmamıştı

17 Ağustos 1999'da salı günü sabaha karşı yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından o günkü adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 26 Ağustos Perşembe gününe kadar kapatılmıştı. Yani toplamda 7 iş gününde borsada işlem yapılmamıştı.

6 işlem gününde telafi etti

İMKB 100 endeksi 16 Ağustos 1999'da günü 5.807 puandan tamamlamıştı. 26 Ağustos'ta işlemlerin açılmasıyla 1 günde yüzde 10.38 değer kaybetti ve 5.204 puana geriledi. 27 Ağustos Cuma günü ise gelen tepki alımlarıyla endeks yüzde 1.4 yükseldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle pazartesi günü işlem yapılmazken 31 Ağustos'ta İMKB 100 yeni bir satış dalgasıyla yüzde 4.91 geriledi. Endeks 2 Eylül'de yüzde 1.79, 3 Eylül'de yüzde 2.47, 6 Eylül'de ise yüzde 8.68 yükseldi.

4 işlem gününde üst üste yükseliş kaydeden İMKB 100 böylece 6 Eylül 1999 itibarıyla 16 Ağustos'taki seviyesinin üzerine tırmanarak 5.824 puana çıktı. 26 Ağustos'taki sert düşüşün ardından kayıplarını 6 işlem gününde telafi etmiş oldu.

Dolar bazında dünyanın en çok yükselen borsası oldu

İMKB 100 yılın geri kalanını genel olarak yükselişle geçirirken 1999 yılını yüzde 485.4'lük yükselişle 15.209 puandan tamamladı. Dolar bazındaki getirisi de yüzde 242 oldu. Böylece İMKB o sene dolar bazında dünyanın en çok yükselen borsası oldu.