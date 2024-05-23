2. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi başladı

Kongre Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, ilkini geçen yıl yaptıkları kongre sayesinde Ordu'da 600'ün üzerinde doktor ağırladıklarını, katılımcıların 248'inin akademisyen olduğunu söyledi. Organizasyona 12 ülkeden hekimin katıldığını belirten Enginyurt, kongrenin sağlık turizmi açısından da kente katkı sağlayacağını ifade etti.

"Aile hekimliği sağlık sektörünün lokomotifi durumunda"

Enginyurt, birçok branşın birleştiği aile hekimliğinin sağlık sektörünün adeta lokomotifi durumunda olduğunu vurgulayarak, bu gibi kongrelerin aile hekimlerinin daha fazla uzmanlaşmasına fayda sağladığını aktardı.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Bestegül Çoruh Akyol, kongreye Japonya, Almanya, ABD ve Polonya gibi ülkelerden katılım olduğunu söyledi. Akyol, kongrede 6 salonda eş zamanlı gerçekleştirilecek oturumlarda, hekimlerin deneyim ve bilgilerini birbirine aktarma imkanı bulacağını sözlerine ekledi. Kongre, 25 Mayıs Cumartesi sona erecek.