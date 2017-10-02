2017 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

02 Ekim 2017

Amerikalı üç bilim insanı, insanlarda biyolojik saati kontrol eden molekül mekanizmaları üzerindeki buluşları nedeniyle 2017 yılı Nobel Tıp/Fizyoloji Ödülü'nü kazandılar.

Araştırma konusu olan mekanizmalar, birkaç zaman diliminin aşıldığı uzun uçak yolculuğu yapanların neden yorgunluk yaşadığını açıklıyor. Bu konu bazı hastalıklar için artan risklerle de yakından ilgili.

İsveç Karolinska Enstitüsü'nün Nobel Komitesi bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Üç bilim insanı, bitkilerin, hayvanların ve insanların kendi biyolojik ritimlerini, yerkürenin dönüşleriyle senkronize olarak nasıl uyumladıklarını açıkladılar" dedi.

"Biyolojik saat, davranış, hormon düzeyleri, uyku, vücut ısısı ve metabolizma gibi kritik önemdeki fonksiyonları kontrol ediyor."

Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young 9 milyon İsveç kronu (1.1 milyon dolar) tutarındaki para ödülünü paylaşacaklar.

Nobel fizik, kimya, edebiyat ve barış ödüllerini kazananlar önümüzdeki günlerde açıklanacak.