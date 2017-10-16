2017 Private Label Zirvesi, Sapro sponsorluğunda yapılacak

16 Ekim 2017

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Private Label Zirvesi’nin altın sponsorluğunu, ürettiği özel markalı ürünlerle ıslak mendilin lider firması olan Sapro Temizlik Ürünleri üstlendi.

Özel markalı ürün (privatelabel) sanayicileri bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Private Label Zirvesi’ne hazırlanıyor. Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) tarafından düzenlenen zirvede sektöre yönelik gelişmeler tartışılacak. Üretici, tedarikçi ve satın almacıların buluştuğu zirvenin bu yılki altın sponsorlarından biri, ürettiği özel markalı ürünlerle ıslak mendil sektörünün lideri Sapro olacak.

Her yıl sektöre güç katan zirvede dört zincir marketin yöneticileri konuşmacı olarak belirlendi. Sunuculuğunu ünlü oyuncu Ziya Kürküt’ün yapacağı zirvenin son bölümünde ise Sunay Akın özel hikayeler anlatacak ve özel şarkıların yorumcusu İlhan Şeşen unutulmaz şarkılarını seslendirecek.

26 Ekim Perşembe günü Kurtköy’deki Crowne Plaza İstanbul Asia’da gerçekleştirilecek zirveye geçen yıl 250 yerel ve ulusal zincir market yöneticisi 600 kişi katılmıştı.