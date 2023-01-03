2023 Bedelli askerlik ücreti belli oldu

TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 16,48; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam almaya hak kazanırken bu rakama ek olarak gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı refah payına çevrilmişti.

Erdoğan: Memur ve emekli maaş artışını yüzde 25 olarak belirledik

Katıldığı etkinlikte memur ve emekli maaş artışını refah payıyla birlikte yüzde 25 olarak belirlediklerini duyuran Erdoğan'ın açıkladığı rakamla birlikte 2023 yılı bedelli askerlik ücreti de belli oldu.

Bedelli askerlik ücreti 100 bin liraya yükseldi

2022 Temmuz ve Aralık ayları arasında 80,064,72 TL olarak açıklanan bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yüzde 25 zamlandı ve 2023 yılı için 100 bin liraya yükseldi.