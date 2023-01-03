2023 Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur maaş artışının yüzde 25 olarak belirlendiğini açıklamasının ardından 2023 yılı bedelli askerlik ücretleri de belli oldu. Bedelli askerlik ücreti 2023 Temmuz ayına kadar 100.080 TL oldu.
TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 16,48; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam almaya hak kazanırken bu rakama ek olarak gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı refah payına çevrilmişti.
Erdoğan: Memur ve emekli maaş artışını yüzde 25 olarak belirledik
Katıldığı etkinlikte memur ve emekli maaş artışını refah payıyla birlikte yüzde 25 olarak belirlediklerini duyuran Erdoğan'ın açıkladığı rakamla birlikte 2023 yılı bedelli askerlik ücreti de belli oldu.
Bedelli askerlik ücreti 100 bin liraya yükseldi
2022 Temmuz ve Aralık ayları arasında 80,064,72 TL olarak açıklanan bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yüzde 25 zamlandı ve 2023 yılı için 100 bin liraya yükseldi.