2023 fındık fiyatları açıklandı, İşte Levant ve Giresun fındık fiyatları

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu sene 770 bin tonluk rekolte bekliyoruz. TMO'yu yeniden görevlendirdik. Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL olarak belirlenmiştir." dedi.

Erdoğan yaptığı açıklamada 2023 yılı fındık alım fiyatlarını şu sözlerle duyurdu; "16 ilimizde yaklaşık 500 bin çiftçimiz fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Geçen sene rekoltemiz oldukça iyi geldi. Bu sene 770 bin tonluk rekolte bekliyoruz. TMO'yu yeniden görevlendirdik. Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL olarak belirlenmiştir. "Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleme ödemesi ile ilgili olarak ise "Alımlarda her bir randıman için kg başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlayan prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerime ayrıca kilogram başına 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır." ifadelerini kullandı.